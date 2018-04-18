» شاهد.. رد صادم من مريض لداعية يعالجه من السحر

18 أبريل 2018 - 01:49 م

أجرى الشيخ أحمد محمد، معالج بالقرآن، جلسة علاج بالسحر على الهواء مباشرة، لشخص يزعم أنه مريض بالسحر، وأنه معمول له "سحر سفلي"، و"سحر خارق" ،حسب تعبيره.

وقام المعالج خلال لقاء مع قناة الحدث اليوم الفضائية، ، بتوجيه عدة أسئلة للشخص متلقي العلاج عن الأعراض التي يتعرض لها، ثم قال له أن يواظب على الصلاة وقراءة القرآن ووعده أن يزوره في المنزل.

من جانبه، قال الشخص متلقي العلاج، إنه نادم على الحضور للحلقة، لأنهم ضيعوا وقته، ولم يستفد بشيء.

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