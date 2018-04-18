"العفاسي": "الإخوانجية يكفّرون من يخالفهم"

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الإخوان

العفاسي

الخائن

صهيةني

قال الداعية الكويتي مشارى راشد  العفاسى، إن الإخوان المسلمين يكفرون من يخالفهم الرأي، ويطلقون عليه صهاينة العرب!.

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، ردًا علي هجوم  أحد متابعيه: "هذا تكفير واضح هدانا الله وإياهم".

وكان حساب يحمل اسم "محمد المدهون" قد نشر تدوينة هاجم فيها الداعية، قائلًا، "العفاسي مجرد "أجير" وصلته الأوامر للتحريض على شعبنا ومقاومته، وهو لم يكن في يوم من الأيام شيخاً ولا داعية.. صدق الطريفي حين قال في العفاسي وأمثاله من صهاينة العرب".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "العفاسي" حيث قال حساب يحمل لسم "الحسن الله"، "العفاسي لا يحتاج شهادة متلونون أمثالكم خلوكم في تزلفكم".

وأضاف: "مشاري العفاسي شيخ دين وقاريء ومنشد كويتي نحترمه ونقدره أما صهاينة العرب هم من باعوا بلادهم وقضيتهم من أجل حفنة من المال".

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