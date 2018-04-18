جامعة بنها تكرم أفضل المواقع الإلكترونية بمدارس القليوبية

نظمت جامعة بنها احتفالية لتكريم أفضل مواقع إلكترونية لمدارس محافظة القليوبية، تحت رعاية اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية والدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها و طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، وتحت إشراف الدكتور غازى عصاصة المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة بنها والاستاذة فوزية أحمد إسماعيل .
و تقام الاحتفالية لتكريم افضل 10 مدارس حكومية بمحافظة القليوبية بحضور الدكتور جمال اسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والمجتمع والاستاذ سعيد ندا مدير عام إدارة بنها والاستاذة هالة حسام وكيل الإدارة وعمداءالكليات وقيادات الجامعة.
وتأتى هذه الاحتفالية فى اطار اتفاقية التعاون المبرمة بين جامعة بنها ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية ويقوم بمقتضاها الفريق الفنى للبوابة الإلكترونية بالجامعة بإنشاء وتطوير(80) موقعاً إلكترونياً للمدارس الحكومية بالمحافظة التى تم اختيارها من قبل مديرية التربية والتعليم وسيتم فى نهاية الاحتفالية تكريم افضل 10 مدارس اصحاب افضل 10 مواقع الكترونية بمدارس القليوبية.