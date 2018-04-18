المستور عن حتمية إقصاء مرسى وترشح السيسى

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30يونيو

حسني

قال الدكتور حازم حسني، المتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان، إن ما حدث في 30 يونيو يعد حتمية تاريخية، بسبب الاختلالات الخطيرة التى كانت قد أصابت العلاقة الحرجة بين الطرفين المدنى والسياسى.

وأضاف "حسني"، في تدوينة له على صفحته الشخصية "فيس بوك" ردًا علي أحد متابعيه، حول الفرق بين الضرورة التاريخية والحتمية التاريخية، قائلًا: "ما تلاه من أحداث تسببت فى تأزيم المشهد المصرى لم يكن من الضرورة فى شىء، فلا قرارات الثالث من يوليو كانت ضرورة تاريخية، ولا تفويض السادس والعشرين من يوليو كان ضرورة تاريخية، ولا الأحداث  فى الرابع عشر من أغسطس كانت من الضرورة التاريخية فى شىء".

وتابع "حسني": "لكن كانت كلها أحداثًا حتمية أمام إصرار قادة الإخوان على إعلاء مصلحة التنظيم فوق المصلحة المصرية أما الحديث المرسل هذه الأيام عن أن الدكتور مرسى لم يكن ضد مبدأ الانتخابات الرئاسية المبكرة، وأن الجماعة لم تكن ترفضها، فهو حديث مضلل يرد عليه خطاب الشرعية الأخير للدكتور مرسى، ولا داعي لاستخفاف البعض بعقول المصريين".

وأضاف: "أذهب إلى أبعد من هذا لأقول إن ترشح عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية فى 2014، وتأجيله لهذه الانتخابات الرئاسية لمدة عام كامل، لم يكن يعبر عن ضرورة تاريخية، وهو ما كنت قد أكدته فى نهاية ما كتبت عن العلاقة بين الشرعية وبين توازنات الظرفين المدني والسياسى"، مضيفًا: "لكن ترشح الرجل للرئاسة كان رغم ذلك حتمياً نتيجة الأخطاء الهائلة التى ارتكبتها جماعة الإخوان، كما شاركتها فى ارتكابها".

وأكد "حسني":"أرجو أن يكون ما كتبت فيه إجابة عن بعض ما يثير الجدل فيما أطرح من أفكار أعلم أنها تثير تربة راكدة، وتزعج ديداناً تتعيش من هذا الركود، برفعها شعارات الوطنية و بعضها برفع شعارات الدين والمظلومية السياسية".

واختتم تدوينته بقوله: "النظام المدني والسياسي أفسدا الظرفين السياسى والمدنى، ومن ثَم خلق ضرورة تاريخية جديدة، حتى وإن كانت هذه الضرورة لا تعنى حتمية حدوث التغيير، اللهم إلا إذا نضجت عوامل حدوثه على النحو الذى رصده كبار فلاسفة السياسة وفلاسفة التاريخ".

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