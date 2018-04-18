رسميًا.. "الجبلاية" يعلن عن حكام "القمة"

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اتحاد الكرة

الزمالك

الاهلى

اللواء ثروت سويلم

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم "الجبلاية" على الاستعانة بحكام أجانب لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

وقال اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد إنه تم الاستقرار رسميًا على تعيين حكام أجانب لمباراة القمة المصرية المقرر لها 26 أبريل من الشهر الجاري في الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وكان هناك اتجاه داخل الجبلاية على تعيين حكام مصريين للقمة في حالة موافقة الناديين، وخاطب اتحاد الكرة أكثر من دولة أوروبية لتعيين طاقم حكام أجنبي للمباراة.


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