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دسوقى: فوائد الدين في الموازنة تخطت 40% من قيمة المصروفات

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قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة 2018/2019 تشهد تغييرات جذرية في بعض الأرقام التي سيبدأ مجلس النواب دراستها ومناقشتها، خاصة في باب الأجور والمصروفات والدعم، حيث أن الدعم زاد بنسبة 5% عن موازنة العام السابق ويرجع ذلك لزيادة أسعار المحروقات عالمياً، كما اشتملت الإيرادات أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية، في المقابل تستهدف الحكومة تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه، وهو ما لا يحقق زيادة نسبة الإيرادات عن المصروفات.

واضاف بدوي فى بيان له، أن الحكومة يجب أن تعمل علي زيادة نسبة الإيرادات من خلال الإنتاج الغير مباشر عن طريق الاستثمارات وتهيئة أجواء تنافسية للاستثمار لتحقيق معدلات نمو ملحوظة، حيث تبين من خلال كتيب الموازنة أن فوائد الدين في الموازنة النسبة الأعلى في تاريخ مصر، إذ تخطت 40% من إجمالي المصروفات.

وتابع قائلا: "بالنسبة لقطاع النقل، التركيز الأكبر سيكون على هيئة السكك الحديدية وهيئة مترو الأنفاق، وخاصة أنها تعد قطاعات إستراتيجية في الاستثمار والتنمية كما أن لها عوائد كبيرة على قطاعات الدولة، لا يراها غير المتخصصين أو المواطن العادي ".

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