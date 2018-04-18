» سجال بين "نافعة " و"حسنى" حول المصالحة

18 أبريل 2018 - 02:58 م

دار سجال بين الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعه القاهرة، والدكتور حازم حسني المتحدث الرسمي السابق للفريق "عنان"، حول ملف مصالحة الإخوان مع الدولة.



ونشر "حسني" تدوينة له ردًا على ما نشره "نافعة" بشأن المصالحة مع الإخوان قال فيها: "لغير هواة المراوغة والتضليل، طرفا لعبة البنج بونج يريدونها ثنائية مستدامة، ولن يقبل أيهما بأى عنصر ثالث في المشهد".

وتابع تدوينته بقوله: "لك الله يا مصر".

وكان الدكتور حسن نافعة قد نشر تدوينة له قال فيها، "المصالحة مع الإخوان شعار خادع تم ابتذاله, فلا الجماعة تريد مصالحة لأن السياسات الاستبعادية للنظام تخدمها على المدى الطويل, ولا النظام يريد مصالحة لأنه يحتاج إلى فزاعة تبرر تجاوزاته".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينه "حسني" حيث قال محمد جاد: "مصر بها أربعة إطراف النظام الإخوان مجموعة جبهة الإنقاذ ومجموعات غير مسيسة الأربعة فشلوا لكن أكثرهم وضاعة مجموعة جبهة الإنقاذ والإخوان لأنهم يتلونون حسب المصلحة حين كان الخير مع يناير طبلوا، فجميعهم فشلة".

وأضاف أخر متسائلًا "أين المعارضة من كل ذالك ممكن تقول اين، لقد انهار التوازن وانتم السبب".