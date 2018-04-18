عامل يقتل نجل زوجته فى أكتوبر

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جريمة قتل

عامل يقتل

قتل فى اكتوبر

أقدم عامل على قتل نجل زوجته البالغ من العمر4 سنوات، أثناء عبثه بسلاح نارى، حيث خرجت طلقة طائشة، ما أسفر عن إصابته ومفارقته الحياة بمدينة 6 أكتوبر، وادعت والدة الطفل إصابته بحفل زفاف.

وردت معلومات لشرطة ثان أكتوبر، يفيد بمقتل طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، نتيجة إصابته بطلق نارى، وذكرت والدته أنها أثناء تواجدها بحفل زفاف أطلق أحد الأشخاص أعيرة نارية ابتهاجا بالحفل، ما أسفر عن إصابة ابنها ومفارقته الحياة.

وتبين عدم صحة أقوال والدة الطفل، وتبين أن زوجها عاطل أثناء عبثه بسلاح نارى خرجت طلقة طائشة أصابت الطفل مما أسفر عن مقتله، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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