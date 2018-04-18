"الزعفراني" عن "أبو زقول": كيف سيقابل ربه بعدما قتل أهل لا إله إلا الله؟

18 أبريل 2018 - 03:12 م

علق خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الجماعات الاسلامية، على مقتل ناصر أبو زقول، أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء.

وقال "الزعفرانى"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "مقتل ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء، كيف سيقابل ربه بعدما قتل أهل لا إله إلا الله، كم الفرق لو لم يكفرهم وانشغل بقتال الصهاينة وقتل".

وشهد المنشور، عددًا من تعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعى، فقال رضا مدكور: "الحمد لله تخلص العالم منه".

وأضاف "أبو بلال"، قائلاً: "لم أجد فى حياتى شرا مثل هؤلاء".

وتابعت زينة أحمد، قائلة: "ربنا المنتقم منهم".