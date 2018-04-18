تأجيل زيارة مفتشي الغاز الكيميائي إلى سوريا

18 أبريل 2018 - 03:12 م

أرجئت زيارة خبراء دوليين إلى مدينة دوما السورية، حيث وقع هجوم يشتبه بأنه بغاز كيمياوي.

وقالت السلطات السورية إن مهمة التفتيش ستبدأ اليوم الأربعاء إذا شعر فريق المفتشين أنهم سيكونون آمنين.

ولكن هناك تقارير غير مؤكدة بأنه بينما كان الوضع الأمني يقيم أمس، فإن حادث إطلاق نار وقع، مما أدى إلى تأجيل دخول المفتشين للمنطقة.

وقالت وكالة رويترز للأنباء - نقلا عن مصادر - إن فريق الأمم المتحدة الأمني الذي زار دوما الثلاثاء تعرض لإطلاق نار.

وكان الفريق يسعى إلى تقييم الوضع أمنيا قبل زيارة مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية المقررة.

وكان الهجوم المزعوم قد أدى إلى شن الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا غارات على ثلاثة أهداف في سوريا السبت.