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سخرية واسعة من وزير زعم أن قدماء الهند اخترعوا الإنترنت

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الانترنت
الانترنت

وكالات

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الهند

سخرية

وزير

انترنت

موجه

موجه من السخرية، تعرض لها  وزير في الهند، على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه قال إن قدماء الهنود اخترعوا الانترنت منذ آلاف السنين.

وتحدث بيبلاب دب، وهو رئيس الحكومة المحلية في ولاية تريبورا، شمال شرقي البلاد، عن هذا الأمر على الملأ في حفل أقيم الثلاثاء.

واستدل على ادعائه بملحمة هندية قديمة تدعى ماهابهاراتا، ولكن كلامه لم يقنع كثيرا من الناس.

وأصبح اسم الوزير الهندي متداولا على موقع تويتر، وكثير من الهنود يسخرون من كلامه.

والواقع أن رئيس وزراء حكومة تيربورا المحلية ليس الوحيد الذي يقول مثل هذا الكلام. فالعديد من وزراء الحكومة الهندية القومية، بمن فيهم رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، يدعون أن إنجازات علمية وتكنولوجية حديثة كثيرة اخترعت منذ قرون.

ففي عام 2014 تحدث مودي، أمام جمع من الأطباء في أحد مستشفيات في مومباي، وقال لهم إن الجراحة التجميلية كانت موجودة في الهند القديمة.

وبعدها أثار نائب وزير التربية، ساتيابال سينغ، استغراب الكثيرين عندما ادعى أن أول ذكر للطائرة في التاريخ كان في ملحمة هندية قديمة تدعى رامايانا.

ويرى منتقدون لمثل هذه التصريحات بأنها توجه خطير.

وأضاف رئيس وزراء الحكومة المحلية أن معركة كوروكشيترا في ملحمة ماهابهاراتا ليست دليلا على وجود الانترنت في الهند القديمة فحسب، وإنما هي دليل على أن الهنود القدماء عرفوا أيضا تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية.

وقال إن قدرة أحد شخصيات الملحمة على ذكر تفاصيل ما يجري في معركة تدور رحاها على بعد أميال للملك دريتاراشترا دليل على أنه كان يستعمل هذه التكنولوجيا.

لكن المؤرخين وأساتذة تاريخ جنوب آسيا شككوا في ادعاءات الوزير وقللوا من شأنها.


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