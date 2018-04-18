مفاجأة.. "أردوغان" يوافق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

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رجب طيب اردوغان
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

متابعات- محمد الخرو

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أردوغان

انتخابات رئاسية

انتخابات برلمانية

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرارا رسميا اليوم الأربعاء بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 من يونيو المقبل.

وانطلقت في الآونة الأخيرة دعوات لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في تركيا ما أدى بالرئيس التركي إلى اتخاذ مثل هذا القرار.

وفي أعقاب استفتاء العام الماضي، تحولت تركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي الذي يركز معظم السلطات في يد الرئيس، ومن المقرر دخول هذا التعديل حيز التنفيذ في الانتخابات المقبلة.


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