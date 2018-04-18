» "الخطيب" يغادر المستشفى خلال ساعات

18 أبريل 2018 - 03:24 م

يغادر الأسطورة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة، المستشفى في ألمانيا بعد الجراحة التي أجراها في العمود الفقري قبل ثلاثة أيام بمعرفة الدكتور الألماني، ماير، والذي طمأن الكابتن الخطيب على نجاح العملية؛ لاسيما وأنه يشعر بتحسن كبير في حالته الصحية بعد الجراحة.

ويحتاج "بيبو" لراحة سلبية لمدة 6 أسابيع؛ بناءً على تعليمات الطبيب، والذي أكد ضرورة الالتزام بالعلاج والراحة السلبية المطلوبة ثم يبدأ العلاج الطبيعي، بعدها سيتخلص من الآلام التي كان يعاني منها.. ويمكث رئيس الأهلي بأحد الفنادق الألمانية لمدة ثلاثة أيام قبل معاودة الطبيب مرة أخرى.