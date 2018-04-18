إحالة 3 موظفين بتنظيم بني مزار بالمنيا للتحقيق

18 أبريل 2018 - 03:40 م

أحال إسماعيل الفحام رئيس مركز بني مزار بالمنيا، 3 موظفين بقسم التنظيم بمجلس قروي أبو جرج إلى النيابة الإدارية، وذلك "لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي ورصد مخالفات في محاضر التنظيم وعدم السرعة في إرسالها للإدارات القانونية لاتخاذ اللازم واستكمال باقي الإجراءات القانونية".

وأضاف رئيس المركز أن هناك دوريات تفتيشية مستمرة على الوحدات المحلية من أجل تحقيق الانضباط داخل المصالح الحكومية والإدارات الخدمية والوحدات المحلية وتقديم خدمات تليق بالمواطن وتحقيقاً لمصلحته في المقام الأول.