رئيس جامعة المنيا يفتتح «يوم الإبداع» بكلية الهندسة

18 أبريل 2018 - 03:49 م

افتتح الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، "يوم الإبداع" السابع الذى نظمه فريق هندسة الإبداع بكلية الهندسة بالجامعة للمرة السابعة على التوالي، والذى يهدف إلى إحداث تغيير واختلاف في المجتمع الهندسي في صعيد مصر والتعرف على أحدث التطورات فى مجالى التكنولوجيا وريادة الأعمال وما يتعلق بهما، من خلال سلسلة من ورش العمل للمُهتمين بريادة الأعمال والتكنولوجيا، وبحضور مختصين فى مجال الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

وعقب الافتتاح تفقد رئيس الجامعة معرض مشاريع الطلاب، يرافقه الدكتور هشام فتحي عميد كلية الهندسة والدكتور رمضان بسيوني، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أبو هشيمة مصطفي، رئيس قسم الميكاترونيات، والذي نُظم على هامش اليوم متضمنًا 40 مشروعًا إبتكاريًا وهندسيًا لطلاب الكلية.



وأشاد الدكتور جمال أبو المجد بمشاريع الطلاب الابتكارية وقدرة طلاب الكلية على تنظيم هذا اليوم الذى يضم أفكار إبداعية تساهم فى إحداث تغير ونقلة فى مجال الهندسة والتكنولوجيا.