تأجيل إعادة محاكمة 19 متهمًا في أحداث عنف ملوي

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المحكمة العسكرية

أجلت اليوم، الأربعاء، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، إعادة محاكمة 19 متهمًا بالتورط فى "أحداث عنف" بمحافظة المنيا إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، لـ24 من أبريل الجارى لاستكمال سماع شهود النفي والمرافعة.

وقال مصدر قضائي، إن المحكمة استمعت اليوم إلى أقوال 3 من شهود الإثبات والنفى فى 3 قضايا تتعلق بأعمال عنف وشغب وقعت بمركز ملوى على أثرها تم تخريب واقتحام قسم شرطة ملوى ومجلس المدينة، والمحكمة والذين صدرت بحقهم أحكامًا بالسجن المؤبد غيابيًا قبل أن يتم القبض عليهم، وتعاد إجراءات محاكمتهم بعدة تهم من بينها "التحريض على العنف وتخريب منشآت عامة والانتماء إلى جماعة محظورة".


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