خروج قطار عن القضبان في أسوان

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أسوان

القضبان،

خروج قطار

شهدت منطقة السد العالي، جنوب مدينة أسوان اليوم، الأربعاء، خروج أحد القطارات عن القضبان الحديدية.

وقال المهندس شعبان محمود، رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، إن الواقعة عبارة عن سقوط قطار رقم 90 وهو عبارة عن جرار وعربتين خلفه، عن مساره بمنطقة السد العالي بمدينة أسوان، بحسب تصريحات صحفية.

وأضاف رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد بأسوان، أن الواقعة لم تسفر عن وجود إصابات، وتم رفع الجرار والعربتين وإعادتها لمسارها الطبيعى.



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