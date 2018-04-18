قوات سورية تطلق النار على مفتشي الأمم المتحدة ‎

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وكالات

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دوما

اسلحة كيميائية

كشف بيتر ويلسون، مندوب بريطانيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن تعرض مفتشي الأمم المتحدة، لإطلاق النيران من قِبل قوات النظام السوري، بمدينة دوما، مما اضطرهم للانسحاب.

وقال "ويلسون" ـ بحسب وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إنه من غير الواضح متى ستتمكن بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة من دخول دوما بسلام.

وأضاف المندوب البريطاني أن أحمد أوزومجو، مدير عام المنظمة، قال إن سفر فريق المفتشين تأجل بعد أن اضطر الفريق الأمني التابع للأمم المتحدة، الذي كان يقوم بمهمة استطلاعية قبل وصول المفتشين، للانسحاب من دوما في أعقاب تعرضه لإطلاق نار.

وكان مصدر دبلوماسي قال لـ"رويترز" في وقت سابق إن أوزومجو قال إن حشدا كبيرا تجمع عندما وصل فريق الأمم المتحدة الأمني إلى المدينة يوم الثلاثاء، وعندما توجه الفريق لفحص موقع، تعرض لإطلاق نار وقصف خفيف وانسحب.

وأضاف المصدر أن بعثة تقصي الحقائق لن تتمكن من الانطلاق حتى يعطيها الفريق الأمني الضوء الأخضر.


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