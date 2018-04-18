» مفاجأة جديدة في صفقة ضم «صلاح» للريال

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ليفربول

صلاح

بنزيمة

كشفت  صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أن  نادي ريال مدريد، الاسباني، يسعي لعقد صفقة تبادلية مع ليفربول الانجليزي، لضم محمد صلاح، نجم الفريق والمنتخب المصري، مقابل الاستغناء عن الفرنسي، كريم بنزيمة.

وأضافت الصحيفة، في تقريرها، أن الفرعون المصري، محمد صلاح، البالغ من العمر 25 عامًا، سيرحل عن الريدز بنسبة كبيرة في نهاية هذا الموسم، بعد انتقاله من نادي روما الايطالي.

وعلى الرغم منذ ذلك، يقال أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يائس من ضم «صلاح» لصفوفه المرينجي، بداية من الموسم المقبل.

بينما هاجمت الصحيفة الاسبانية،"دان بالون" اقتراح ضم "بنزيمة" في صفقة "صلاح"، واصفة الأمر بصفقة "اللاعب الزائد" لريال، هذا الموسم، إذ تري أن "صلاح" لن يكون إضافة لنادي الاسباني.

ويقولون إن "بيريز" يريد أن يستغني عن اللاعب الدولي الفرنسي، وهذا بهدف أن يقلل مهاجم المرينجي من السعر الذي طلبه ليفربول لبيع نجمه.

ومع ذلك، تؤكد صحيفة "دون بالون" أن مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب، غير حريص على الصفقة التبادلية، على الرغم من استمرار "بيريز" في عرضه.

وأشارت الصحيفة البريطانية، أن "صلاح" قدم أداء رائع مع الريدز تحت القيادة الفنية للألماني "كلوب"، إذ أحرز 40 هدفًا في جميع المسابقات الدولية.

يذكر أن ليفربول فاز هلى مضيفه بورنموث، بثلاثة أهداف دون رد، في إطار بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، إذ يتصدر "صلاح" هدافي الدوري بـ 30 هدف، بفارق 4 أهداف عن ملاحقه هاري كين، مهاجم توتنهام.


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