"النقض" تؤيد إدراج 23 متهمًا باقتحام قسم حلوان للكيانات الإرهابية

18 أبريل 2018 - 05:06 م

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من 23 متهمًا في قضية اقتحام قسم حلوان، وتأييد القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر البسيوني، وعضوية المستشارين مجدي محمود، ومنتصر الصيرفي، وطارق سعد، وعادل علي، وحسام الدين محمد، ومحمود عمر، ومحمد عبد الوهاب، وبسكرتارية يسرى ربيع، وحسن مأمون، ومحمد سيد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات عدة في مقدمتها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل العمد وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة النارية الآلية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين وبناءً علي ذلك قامت بعمل مذكرة وإدراجهم علي قوائم الكيانات الارهابية وقدمتها لمحكمة الجنايات.



