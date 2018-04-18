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10 مايو.. الحكم على 15 متهمًا بـ"أحداث مركز كرداسة الأولى"

قضايا وحوادث

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ارشيفية

شيماء السيد

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كرداسة

جنايات القاهرة

احداث عنف

قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حجز إعادة محاكمة 15 متهمًا في أحداث مركز كرداسة التي وقعت فى مطلع يوليو من عام 2013، بالقضية رقم 1010 لسنة 2013  والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى"، لجلسة  10 مايو للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمًا فى 20 أبريل 2015 بالإعدام شنقًا لـ15 متهمًا حضوريًا و13 متهمًا آخرين غيابيًا وبالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر (حدث).

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.



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