18 أبريل 2018 - 05:11 م

توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع معدل النمو في مصر إلى 5.2% في العام المالي الحالي، وإلى 5.5% العام المالي المقبل بنسبة ارتفاع قدرها 70. و 0.2%.

وأشار تقرير"آفاق الاقتصاد العالمى والتوقعات الخاصة به" لصندوق النقد الدولي، إلى أن رفع التوقعات لمعدل النمو يعكس حركة نشاط أكبر في الطلب المحلي والتأثيرات الجيدة للإصلاح الهيكلي الاقتصادي.

كما توقع التقرير انخفاض أسعار المستهلكين "التضخم" تدريجيا بنسبة 20.1 % عام 2018 وتستمر في الانخفاض لتصل إلى 13.0 % عام 2019، أما نسبة البطالة تنخفض بنسبة 11.1 % عام 2018، ويتراجع معدلها بنسبة9.7 % عام 2019، وبحسب صندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 بنسبة6.0 % .