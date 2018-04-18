» «ترامب» و« كيم جونج» على مائدة واحدة

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ترامب وكيم جونغ
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن مايك بومبيو، رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومرشح الرئيس لتولي منصب وزير الخارجية، اجتمع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بداية الأسبوع الماضي، حسبما نقلت رويترز.

وأضاف ترامب في تغريدة له صباح اليوم الأربعاء على تويتر، أن مايك بومبيو اجتمع مع كيم جونج أون في كوريا الشمالية الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أن الاجتماع مر بسلاسة وتشكلت علاقة جيدة بينهما، ويجري الآن العمل على تفاصيل اجتماع القمة، مؤكدًا أن نزع السلاح النووي سيكون أمراً عظيمًا للعالم وكذلك لكوريا الشمالية.

جدير بالذكر، أن مسؤول أمريكي قال إن بومبيو توجه مؤخرًا إلى كوريا الشمالية لمقابلة كيم، بالاضافة إلى أن زيارة بومبيو جاءت للدولة الشيوعية المعزولة قبل قمة محتملة بين كيم وترامب. وكان ترامب قال الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تجريان محادثات على "مستويات مرتفعة للغاية" استعدادا لعقد قمة محتملة مع كيم، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز قالت إن ترامب وكيم لم يتحدثا بشكل مباشر.


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