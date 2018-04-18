بالفيديو.. معركة دموية في عين شمس بسبب فتاة

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معاكسة فتاة

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصورًا من خلال إحدى كاميرات المراقبة، يظهر اعتداء مجموعة من الشباب بالأسلحة البيضاء والزجاجات الفارغة على المواطنين والمحلات وممتلكات المواطنين وسط حالة من الفزع بين الأهالي.

ونشرت قناة " AH TV " مقطع الفيديو على "يوتيوب"، معلقة عليه: "خناقة في شارع محمد عباس عين شمس بسبب معاكسة فتاة"، وأشارت القناة إلى أن المشاجرة أسفرت عن "فقع عين شاب وإصابة 5 آخرين في العناية المركزة".

فيما علق صاحب قناة "Mohamed Ali Z Ary " على الفيديو قائلًا: "الموضوع مش بسبب فتاه.. الموضوع بسبب واحد اسمه ابو رقيا في الكفر بينصب علي الناس وهما عندهم عربجيه كتير بينزلو ياخدوه اتاوه من الناس من غير سبب.. وضربين واحد في المستشفى بيموت.. واحد عينه اتعمت.. وفي اتنين في القسم ظلم.. فين العدل والريس والحكومة حسبي الله ونعم الوكيل.. انا اعرف الناس دي كويس.. ناس محترمه".

وأضاف في تعليق آخر: "الناس كانوا قاعدين زاي ما باين في الكاميرا.. هما جم معهم الاسحله والزجاج.. وكلهم موجدين وشكلهم باين في الفيديو.. عالم ابو رقيا عربيجه وكلهم بتوع مخدرات وموجودين في الكفر.. مش اول ناس يعملو كده.. هما معروفين عنهم كل نصياب الدينا.. ربنا ينتقم منهم"، حسب قوله.

شاهد الفيديو..

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