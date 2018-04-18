  • الأربعاء 18 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:04 م
بحث متقدم
جنينة

محامي «جنينة»: هذا ما جرى اليوم خلال جلسة محاكمته

"العفو الرئاسي": لا عفو عن الإخوان

إلغاء «السابقة الأولى» للحاصلين على عفو رئاسي

قوات من الجيش الصومالي

تفاصيل اشتعال الأزمة بين الإمارات والصومال

حلايب و شلاتين

السودان: أمام مصر خياران لا ثالث لهما

الناظوري وحفتر

تفجير ضخم يستهدف خليفة «حفتر»

جزيرة الوراق (ارشيفية)

نقل تبعية جزيرة الوراق إلى «المجتمعات العمرانية»

وزيرالخارجية مع رئيس بوروندي

مصر تلجأ لـ«بوروندي» للتوسط في أزمة سد النهضة

معركة دموية بعين شمس بسبب فتاة

بالفيديو.. معركة دموية في عين شمس بسبب فتاة

حافلات الأمم المتحدة التي تقل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في دمشق

قوات سورية تطلق النار على مفتشي الأمم المتحدة ‎

المنتخب المصرى

أزهري يطالب بتأجيل كأس العالم: هذا الأمر غير جائز

تبرع...إستجداء، أم تسول؟

وجهة نظر

رضا محمد طه
رضا محمد طه

د. رضا محمد طه

أخبار متعلقة
#

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

#

محمد صلاح يتبرع بـ 12 مليون جنيه لمستشفى «57357»

#

محافظ بني سويف يتبرع بـ10 آلاف جنيه لمشروع الصرف الصحي

#

كيم كاردشيان ترزق بطفلة من أم بديلة

الحملات المُبالغ فيها والمنتشرة كثيراً في أيامنا تلك والتي تحث الناس علي التبرع لبناء مستشفيات أو شراء أجهزة ومستلزمات للمستشفيات وكذلك لبناء منازل أو إدخال مرافق في القري الفقيرة في بعض المحافظات لم تقتصر علي وسائل الإعلام من صحف أو فضائيات الحكومي منها والخاص، بل إمتدت أيضاً لتذاع بعض حملات التبرع تلك في إذاعة القرآن الكريم، وهي إن كانت تحث الناس علي فعل الخير، لكنها قد تعطي صورة سلبية للخارج عن بؤس حال البلد وعجزه عن سد حاجات مواطنيه الأساسية.

في ذات السياق وضمن حملات التبرع لكن هذه المرة كانت بمجهود فردي من شخصية معروفة وهو الدكتور زاهي حواس ومع تقديرنا للدورالذي يقوم به في الدعاية الجيدة للآثار المصرية، لكنه أدهشنا عند إعترافه خلال ندوة يوم الإثنين الماضي حيث كان ضيفاً فيها بجامعة هليوبوليس وأمام الطلاب وهيئة التدريس وإدارة الكلية بأنه عزم بيل جيتس علي الغذاء ليتبرع لمصر لكنه لم يتبرع، وأضاف أنه نادم علي تلك العزومة، وتلك أولاً رسالة سلبية لشباب الطلاب تؤسس عندهم الإعتماد علي مجهود وأموال الآخرين في حل مشاكلهم أو مشاكل بلدهم وليس علي عاتقهم هم النهوض ببلدهم، كما تعلمهم التهوين من أمور التسول من الآخر، ليس هذا فقط، بل يتعملون أيضاً الفهلوة والتحايل ومحاولة الإستجداء.


المعروف أن بيل جيتس هو وقبل أن يكون أغني رجل في العالم فهو مهندس عبقري حيث وبمجهود شاق وعناء وتفكير خرج علي العالم ببرامج مبتكرة للكمبيوتر مثل ويندوز سهلت الكثير علي المستخدمين وهو أيضاً من قام بتأسيس شركة ميكروسوفت، ومن خلال عبقريته وليس فهلوته أصبح أغني رجل في العالم، ومع ذلك والذي يدعو لإحترام منهجه في إنفاق ماله دون سفه وإسراف، هو تصريحه بأنه يعطي أبناءه مصروف يكاد يكفيهم وموضحاً لهم قيمة العمل وقيمة المال حتي لا يصابوا بداء الغرور والتعالي علي أقرانهم بمال أبيهم وتلك أمراض تنتشر بشدة في مجتمعاتنا، وأنه لا يوجد شيء دون مقابل، وأن ما حصله هو من مال كان ثمرة مجهود وتعب ومن السفه والجهل أن ينفقه الإنسان بلا هدف أو عبثاً. إضافة لذلك فإننا جميعاً نقرأ ونسمع عن الاعمال الخيرية والجمعيات التي تحمل يقوم بتمويلها وخاصة في مجال الصحة في البلدان الفقيرة في أنحاء العالم.


لكن السؤال المُلِح هو هل كانت عزومة بيل جيتس تلك علي حساب الدكتور زاهي الشخصي؟ أم أنها كانت علي حساب المال العام؟، ثم ما الدافع الذي يجعل بيل جيتس يسارع بالتبرع في ظروف هذه العزومة والتي أظن أنها كانت بالكرم المصري الحاتمي والذي يجعل من يحضرها ويري كل ما تشتهيه الأنفس من ألوان الطعام وغيرها، الأمر الذي حتماً تجعل بيل جيتس أو غيره يحادث نفسه بأننا نحن المصريين ونحن نعيش في كل هذه الفخفخة والرفاهية بالتأكيد نحن الذين من عليهم أن يتبرعوا للآخرين وليس العكس!!!.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قوات بشار إذ ترهب فريق التحقيق الأممي

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الإعدام لـ6 أشخاص بسبب سرقة بقرة
» الزمالك يصدم نجم اتحاد جدة
» «ترامب» و« كيم جونج» على مائدة واحدة
» أزهري يطالب بتأجيل كأس العالم: هذا الأمر غير جائز
» انقلاب سيارة محملة بـ600 أسطوانة بوتاجاز ببني سويف
» «كاسونجو» و«أوباما» يقودان هجوم الزمالك أمام المقاولون
» القبض على 12 موظفًا بـ"مصر للطيران" بتهمة الرشوة
» «البدري» يهدد لاعب الأهلي بالرحيل
» ارتفاع معدل النمو في مصر إلى 5.2%
» مفاجأة جديدة في صفقة ضم «صلاح» للريال
» نجوم المستقبل يصعد للدوري الممتاز

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عشاء

    08:00 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر