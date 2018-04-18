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نجوم المستقبل يصعد للدوري الممتاز

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نجوم المستقبل
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الترسانة

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خطف فريق نجوم المستقبل تذكرة التأهل إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على منتخب السويس 0/1، في المباراة التي انتهت منذ قليل، مستفيدًا من خسارة الترسانة أمام جمهورية شبين 0/1.

وبهذا الفوز لنجوم المستقبل يرفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الأول بالمجموعة الثانية "مجموعة القاهرة" بدوري القسم الثاني، وبخسارة الترسانة يبقى رصيده عند 57 نقطة.

وبذلك يتأكد صعود نجوم المستقبل لدوري الأضواء والشهرة ليكمل عقد الفرق المتأهلة بعد صعود حرس الحدود والجونة.


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