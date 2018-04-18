أزهري يطالب بتأجيل كأس العالم: هذا الأمر غير جائز

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أكد الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق في الأزهر الشريف، أن إفطار لاعبي المنتخب الوطني في رمضان، خلال المشاركة في كأس العالم، غير جائز شرعًا، مقترحًا أن يتم تأجيل البطولة العالمية إلى ما بعد نهاية شهر رمضان.

وتساءل "الأطرش"، في مداخلة مع فضائية Ten ، "ماذا سنستفيد من كأس العالم، هل سنحرر بيت المقدس؟"، مشيرًا إلى أن إفطار المسافر جائز إذا كانت الغاية من السفر كافية لإجازة الإفطار، ولعب كرة القدم ليس مبررا لكسر الصيام في رمضان، حتى وإن كان مصدرا للعيش.

لم تكن هذه هي الفتوى الأولى بشأن مشاركة المنتخبات العربية في كأس العالم 2018، خلال شهر رمضان، إذ كان قد أباح الشيخ السعودي صالح المغامسي، إفطار لاعبي "الأخضر" خلال المونديال.


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