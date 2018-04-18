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وكالة روسية تنشر فيديو «انفجار نووي بالبيت الأبيض»

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فيديو تصوري لانفجار نووي بالبيت الأبيض
فيديو تصوري لانفجار نووي بالبيت الأبيض

وكالات

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نووى

نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، مقطع فيديو تصوري لهجوم نووي يتعرض له البيض الأبيض في أمريكا، للوقوف على ما ستبدو عليه الأمور في واشنطن إذا حدث هذا الأمر.

وقالت "سبوتنيك"، في التقرير الذي نشرته، وقامت بالإشارة إليه للبيت الأبيض على موقع "تويتر"، إن الخبراء قاموا بنمذجة قصة الهجوم النووي مما يوحي بوجود تهديد إرهابي نووي، من أجل إيجاد أفضل طريقة لمسؤولي الأمن الوطني لاختبار ردهم على الهجوم المزعوم قبل مواجهة التهديد الحقيقي.

وتُظهر اللقطات التي تم تحميلها على قناة يوتيوب التابعة لقناة ساينس العلمية الانفجار الذي حطم المباني، مخلفًا وراءه مئات الآلاف من القتلى والبعض الآخر يفرون من مكان الحادث ويسعون للحصول على مساعدة طبية.


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