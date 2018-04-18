  • الأربعاء 18 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:58 م
بحث متقدم
"العفو الرئاسي": لا عفو عن الإخوان

إلغاء «السابقة الأولى» للحاصلين على عفو رئاسي

قوات من الجيش الصومالي

تفاصيل اشتعال الأزمة بين الإمارات والصومال

حلايب و شلاتين

السودان: أمام مصر خياران لا ثالث لهما

المنتخب المصرى

أزهري يطالب بتأجيل كأس العالم: هذا الأمر غير جائز

الناظوري وحفتر

تفجير ضخم يستهدف خليفة «حفتر»

جزيرة الوراق (ارشيفية)

نقل تبعية جزيرة الوراق إلى «المجتمعات العمرانية»

وزيرالخارجية مع رئيس بوروندي

مصر تلجأ لـ«بوروندي» للتوسط في أزمة سد النهضة

معركة دموية بعين شمس بسبب فتاة

بالفيديو.. معركة دموية في عين شمس بسبب فتاة

حافلات الأمم المتحدة التي تقل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في دمشق

قوات سورية تطلق النار على مفتشي الأمم المتحدة ‎

صلاح

مفاجأة جديدة في صفقة ضم «صلاح» للريال

«كاسونجو» و«أوباما» يقودان هجوم الزمالك أمام المقاولون

الرياضة

بالصور.. الزمالك يقسو علي بتروجت بثلاثية مقابل هدف واحد
بالصور.. الزمالك يقسو علي بتروجت بثلاثية مقابل هدف واحد

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

نانا بوكو وعنتر يقودان الزمالك أمام طنطا

#

«نانا بوكو» و«كاسونجو» يقودان هجوم الزمالك أمام إنبي

#

كاسونجو ومرسي يقودان هجوم الزمالك أمام الإنتاج

#

«كاسونجو» يقود هجوم الزمالك أمام المنيا في كأس مصر

أوباما

المصريون

الزمالك

كاسونجو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، تشكيل فريقه لمباراة المقاولون العرب، المقرر انطلاقها في الثامنة مساء اليوم، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ32 لمسابقة الدوري العام.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم " جنش "

في خط الدفاع : حمدى النقاز – محمود علاء – محمود حمدى – معروف يوسف

في خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – عماد فتحى – محمد عنتر

في خط الهجوم : كاسونجو كابونجو – يوسف اوباما


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قوات بشار إذ ترهب فريق التحقيق الأممي

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الإعدام لـ6 أشخاص بسبب سرقة بقرة
» الزمالك يصدم نجم اتحاد جدة
» «كاسونجو» و«أوباما» يقودان هجوم الزمالك أمام المقاولون
» «البدري» يهدد لاعب الأهلي بالرحيل
» انقلاب سيارة محملة بـ600 أسطوانة بوتاجاز ببني سويف
» «ترامب» و« كيم جونج» على مائدة واحدة
» نجوم المستقبل يصعد للدوري الممتاز
» القبض على 12 موظفًا بـ"مصر للطيران" بتهمة الرشوة
» مفاجأة جديدة في صفقة ضم «صلاح» للريال
» ارتفاع معدل النمو في مصر إلى 5.2%
» «البورصة» تخسر 4.9 مليار جنيه

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عشاء

    08:00 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر