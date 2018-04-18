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جامعة بنها تنشئ 80 موقعًا إلكترونيًا بمدارس القليوبية

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قرّر الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، مضاعفة المواقع الإلكترونية التي يتم تنفيذها حاليًا بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مشروع الجامعة لإنشاء 80 موقعًا إلكترونيًا في 80 مدرسة حكومية، والذي تم تكريم المدارس العشر الأولى أصحاب المواقع المتميزة اليوم خلال الاحتفالية التي نظمتها الجامعة بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم.

وقال "القاضي"، إن نجاح المشروع كان حافزًا لنا للعمل على زيادة الاستفادة من مخرجاته ومضاعفة الأعداد التي سيتم إنشاء مواقع إلكترونية بها.

وأضاف أن الجامعة سوف تتعاون أكثر مع مديرية من التربية والتعليم؛ لإنجاح المشروع من خلال التمويل الكامل له من قبل الجامعة.

وأكد "القاضي"، أن الجامعة سترفع من إسهامها كلما سعت مديرية التربية والتعليم إلى تحديد أعداد أكبر للمدارس التي يتم فيها إنشاء مواقع إلكترونية جديدة.

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