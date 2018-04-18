» الإعدام لـ6 أشخاص بسبب سرقة بقرة

18 أبريل 2018 - 06:33 م

أحالت محكمة جنايات قنا، الدائرة الثالثة، والمنعقدة بنجع حمادي، أوراق 6 متهمين إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بقتل شقيقين، وسرقة بقرة بمركز أبوتشت شمال المحافظة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2017، عندما تلقى مركز الشرطة، إخطارًا يفيد بقيام 6 أشخاص، بقطع الطريق على شقيقين أثناء سيرهما بمركز أبوتشت وأطلقوا النيران عليهما بغرض سرقة رأس ماشية "بقرة"، كانت بحوزتهما ومحملة في إحدى السيارات.

وقتل المتهمان، الشقيقين اللذين رفضا الاستسلام، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهم الأول والسادس غيابيًا، وباقي المتهمين حضوريًا، بإحالة أوراقهم إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة دور سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.



