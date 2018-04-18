"القاضي" يستقبل عميد طب الهاشمية الأردنية

استقبل الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها ظهر اليوم، الدكتور درويش بدران، عميد كلية الطب بالجامعة الهاشمية بالأردن، وحضر اللقاء الدكتور هشام أبوالعينين، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان البيطار، وكيل كلية طب بنها، وعدد من الأساتذة ورؤساء الأقسام بالكلية.

وأكد "القاضي"، خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية الأردنية، وأهمية التواصل بين جامعة بنها والجامعات العربية، وفي مقدمتها الجامعات الأردنية التي حققت تقدمًا ملموسًا.

وأشار رئيس جامعة بنها، إلى ضرورة التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات العربية في التخصصات المتميزة والبرامج الجديدة.

ومن جانبه أعرب عميد كلية الطب بالجامعة الهاشمية، عن سعادته بزيارة كلية طب بنها ولقائه برئيس الجامعة، مؤكدًا أهمية تفعيل رؤية القاضي نحو التعاون العربي في مجالات التعليم والبحث العلمي لما يعود بالفائدة على الطلاب العرب والمصريين، وكذلك على البحث العلمي الذي يعلم أن جامعة بنها من الجامعات المتميزة فيه.



