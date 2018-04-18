» الحبس 40 سنة لعصابة الكولومبيين بالتجمع الخامس

18 أبريل 2018 - 06:50 م

عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمدي اليوم، الأربعاء، 4 كولومبيين، بالحبس 40 سنة، لإدانتهم بارتكاب 5 وقائع سرقة بالتجمع الخامس، بينما قضت المحكمة ببراءة المتهمين من ارتكاب واقعة سادسة.

وجاء منطوق الحكم بمعاقبة كل متهم على حدة بالسجن لمدة عامين عن كل واقعة، ليصبح إجمالي العقوبة 40 سنة للمتهمين، كانت نيابة القاهرة الجديدة أمرت بحبس التشكيل العصابى المكون من 4 متهمين يحملون الجنسية الكولومبية 4 أيام على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامهم بارتكابهم وقائع سرقة من داخل فيلات بدوائر أقسام شرطة التجمع الخامس والتجمع الأول بالقاهرة الجديدة.



التحريات الأولية، كشفت أن تشكيلًا عصابيًا، ضم 4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، وراء ارتكاب الوقائع وبتشكيل فريق بحث وتحري تمكنت المباحث من تحديد المتهمين، وضبطهم داخل شقة مُستأجرة في عابدين، وبحوزتهم المضبوطات وسيارة ملاكي مُستأجرة، وتبين أن المتهمين ارتكبوا وقائع سرقة من داخل فيلات بدوائر أقسام شرطة التجمع الخامس والتجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وتبين أن المتهمين كانوا ينوون استخدام جوازات سفر مزورة وبأسماء مختلفة لتسهيل دخولهم للبلاد والمغادرة دون ضبطهم، لكونهم مدرجين ضمن قوائم منع السفر وترقب الوصول.

وعثرت القوات على مشغولات ذهبية وزنت 2,130 كيلو، ومشغولات ألماظ وزنت 200 جرام، ومبالغ مالية عبارة عن 14,400 جنيه، و575 دولارا، و629 يورو، وعملات مختلفة، و25 ساعة ماركات مختلفة، وميزان حساس، و8 نظارات ماركات مختلفة، و8 حافظات نقود، وجهازي سماعات مكبرات صوت، وحقيبة بداخلها عتلة، ومفك، و4 قفازات، و3 كاب.





واعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم السرقات من داخل المجمعات السكنية بنطاق القاهرة الجديدة بأسلوب التسلق والضغط على الشباك، وذلك باستخدام الأدوات والسيارة المضبوطة بحوزتهم، واعترفوا بارتكاب 6 وقائع سرقات لمساكن.



