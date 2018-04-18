"عشماوي" يطالب بإنهاء مشكلة صرف رواتب عمال المدارس

18 أبريل 2018 - 06:59 م

كلف اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، وكيل وزارة التربية والتعليم، بسرعة إنهاء مشكلة صرف رواتب عمال المدارس المتوقفة منذ 4 أشهر قبل رمضان ولو بسلفة من أي باب آخر والتأكيد على استعدادات التربية والتعليم لامتحانات آخر العام لصفوف النقل والشهادات العامة وتوفير كل ما يلزم لإعداد اللجان لراحة أبنائنا الطلاب كما كلف أيضا هيئة الأبنية التعليمية سرعة إعداد المدارس الجاهزة تجهيز كامل للافتتاح.

وعلى صعيد آخر وجه عشماوي، بإزالة كافة التشوينات والتعديات المقامة على جانبي طريق شبرا بنها الحر والطريق الزراعي وإزالة تعدٍ بأعمدة خرسانية (الطابق الثالث) بكوم أشفين بقليوب بجوار الطريق الحر.

كما وجه المحافظ، أيضًا بضرورة التأكيد على مراجعة أعمدة الإنارة بالمحافظة وعمل إحلال وتجديد للأعمدة القديمة والآيلة للسقوط وغلق جميع مزلقانات السكة الحديد غير القانونية بجميع مراكز ومدن المحافظة والتأكيد على إزالة جميع الإشغالات الموجودة على مزلقانات السكة الحديد والتأكيد على السلامة الفنية وبخاصة صلاحية عمل صوت الإشارات وصفارات الإنذار الخاصة بمزلقانات السكة الحديد بنطاق المحافظة.