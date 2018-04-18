محامي «جنينة»: هذا ما جرى اليوم خلال جلسة محاكمته

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قانون

قضاء

تأجيل

طه

نيابة عسكرية

كشف علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، عن تفاصيل جلسة الاستماع لموكله أمام المحكمة العسكرية اليوم، في ثاني جلسات محاكمته بتهمة الإدلاء بأخبار كاذبة.

ودفع المحامون بعدم اختصاص القضاء العسكري ولائيًا، بنظر الدعوى ضد جنينة، باعتباره شخصية مدنية، تحاكم أمام القضاء الطبيعي، مهما كانت جرائمه أو أقواله التي صرح بها، وفق محاميه.

وترافع عن جنينة إلى جانب طه كل من المحامين فريد الديب، وحسام لطفي، ومحمد عبد الوهاب وعبد الرحمن هريدي.

وأضاف طه في تصريح إلى "المصريون" أنهم دفعوا أيضًا ببطلان تحقيقات النيابة في القضية، وحبسه احتياطًا على ذمة التحقيقات، "لانعدام الركن المادي والمعنوي للمادة 80د عقوبات، وعدم انطباقها وتوافر أركانها علي حالة وحق المستشار هشام جنينه، والذي تعتبر حالته مختلفة عما هو مدفوع به".

وأوضح أنهم ركزوا خلال المرافعة على بطلان اتصال المحكمة العسكرية بالدعوى المقامة ضد الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.

وقررت المحكمة العسكرية تأجيل نظر دعوى جنينة، للنطق بالحكم إلى 24 من شهر أبريل الجاري، في القضية التي يحاكم فيها على اثر إدلائه بتصريحات إعلامية قال فيها إنه توصل لمعلومات تفيد بنقل الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق معلومات خاصة بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وما يليها من أحداث إلى خارج البلاد، للاعتماد عليها في حال تعرضه لأي مكروه.

وفي 12 أبريل، أحالت النيابة العسكرية جنينة إلى المحاكمة العسكرية، بتهمة "نشر أخبار كاذبة تسيء للقوات المسلحة" وحددت أولى جلسات النظر في القضية اليوم بالمحكمة العسكرية في القاهرة.

"جنينة" (61 عامًا) طرحه سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق (70 عامًا)، عند إعلان اعتزام الأخير الترشح لرئاسة البلاد التي جرت مارس الماضي، نائبًا له حال فوزه بالمنصب.

لكن مساعي عنان للسباق الرئاسي توقفت فور استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانونًا، لكون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء.

وفي فبراير الماضي، نشرت وسائل إعلام مقابلة مع جنينة تحدث خلالها عن "امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011".

وأصدرت القوات المسلحة بيانًا بالتحقيق مع كل من "عنان" و"جنينة" على خلفية حديث الأخير.

وقال البيان: "تؤكد القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية".

وفي 13 فبراير الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على جنينة، وتم التوجيه إليه تهمة إذاعته عمدًا أخبارًا وبيانات وشائعات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

   


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