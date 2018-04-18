لاعبو الزمالك يتعرضون لموقف مُحرج بفندق الإقامة

18 أبريل 2018 - 07:02 م

تعرض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لموقف محرج خلال تواجدهم في فندق الإقامة قبل خوض مباراة المقاولون العرب بالدوري مساء الليلة ضمن منافسات الجولة الـ32 للدوري العام.

وقامت إدارة الفندق بالحجز على المتعلقات الشخصية بالفريق، بسبب عدم دفع المستحقات المالية الخاصة بالإقامة، في ظل تعنت اللجنة المالية المتواجدة بالنادي حاليًا، في صرف المصاريف الخاصة بالمعسكر المغلق الذي دخله الفريق ليلة أمس، الثلاثاء.

وفى ظل الموقف المحرج الذي تعرض له الفريق خلال مغادرتهم، قام الجهاز الإداري للزمالك بكتابة تعهد على أنفسهم بسداد المستحقات المالية الخاصة خلال الساعات المقبلة.

وسيطرت حالة من الضيق والاستياء على أفراد الجهاز الفني للفريق واللاعبين، بسبب الموقف المشين الذي تعرضوا له؛ بسبب التعنت من لجنة الوزير.



