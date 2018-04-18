» "ألتراس زمالك": مستعدون للحوار بشرط

18 أبريل 2018 - 07:26 م

أصدرت مجموعة ألتراس وايت نايتس، المنتمية لنادي الزمالك، بيانًا رسميًا، تعلن فيه استعدادها للحوار مع جميع الأطراف، وفقًا لشروط محددة، موكدًا أن الرابطة لا تتبع أي فصيل سياسي منذ تأسيسها.



وجاء البيان على النحو التالي:

«منذ مجيء مرتضى منصور، رئيسا لنادي الزمالك والحرب على الجماهير لم تتوقف، افتتح مسيرته السوداء بمنع دخول الجماهير للنادي، أعلن حربا تشويهية على المجموعة وأبنائها مستغلا علاقاته الإعلامية وغير الإعلامية، حرض الأجهزة الأمنية علينا وسعى بكل قوة ليجعل وصف (الإرهاب) لصيقا بنا، تسبب بشكل رئيسي في مذبحة دامية راح ضحيتها 20 شابا في عمر الزهور، مارس إرهابه وبلطجته تجاه كل شيء داخل النادي حتى وصل به الجنون إلى افتعال الأزمات مع تاريخ النادي ورموز هذا التاريخ، والكل يذكر هدم مدرجات حلمي زامورا الملعب التاريخي وتصريحاته وقتها!.

منذ اللحظة الأولى والمجموعة تعلن أن مرتضى منصور، يجب استئصاله قبل أن يفقد النادي قيمة كل شي مرتبط به وتصبح أعظم إنجازاته شراء مجموعة من الكراسي والشماسي! فرئيس النادي لا يهمه سوى أن يصبح النادي عزبة خاصة له ولأولاده وساحة لتصفية حساباته الشخصية التي لا علاقة للنادي بها ووسيلة للشو والظهور المتكرر في الإعلام، وقد حاول أن يحرف معركتنا معه عن حقيقتها ويجعلها معركة سياسية ليحظى بحماية وغطاء رسمي، ولأن عهدنا دائما أن نضع الحقيقة كاملة أمام الجميع فإننا نعلن بوضوح:

مجموعة أولتراس وايت نايتس بلا انتماء سياسي منذ تأسيسها، لا يحركها سوى عشقها لناديها ولا يحكمها إلا مبادئها وتقاليدها التي ثبتت عليها منذ نشأتها في 2007، وباستثناء مرتضى مدمر النادي وتاريخه فإن المجموعة لم ترفض أي دعوة للحوار البناء في إطار مبادئها وتقاليدها، بل وبادرت هي أحيانا بهذا الحوار، تم هذا في ظل تمتع كل أفراد المجموعة بحريتهم وفي مناخ أفضل من هذا المناخ الذي آلت إليه الأحداث؛ والمجموعة اليوم كما هي بالأمس لا ترفض الحوار ولكنها تؤمن أن مفتاح الحوار هو الإفراج عن كافة أبناء المجموعة المحبوسين منذ مجيء هذا الشيطان وعلى رأسهم كابوهات المجموعة سيد مشاغب وياسر بوجو ومصطفى طبلة.

هذه هي الحقيقة عرضناها بكل أمانة وصدق لنترك الرد أمام كل عاقل يسأل عن المخرج من الأزمة».