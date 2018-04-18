» تنظيم أمريكي لقتل المسلمين في «كانساس»

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أمريكا

تنظيم

مسلمين

عنصرية

طالب الادعاء العام في ولاية كانساس الأمريكية، بالسجن مدى الحياة لـ3 أشخاص خططوا لقتل أكبر عدد ممكن من المسلمين في الولاية، لتوجيه رسالة مفادها أنّ المسلمين ليس مرحبًا بهم في الولايات المتحدة.

ووجه الإدعاء لكل من كيرتس آلن، وجافين رايت، وباتريك يوجين ستاين، تهمة التخطيط لتفجير مجمع سكني غرب ولاية كانساس، يقيم فيه مهاجرون مسلمون، يبلغ عددهم 120 شخصًا، ويضم مسجدًا، باستخدام سلاح دمار شامل وسيارات ملغومة، عند كلّ ركن من أركان المجمع السكني، وتفجيرها، في جاردن سيتي بولاية كانساس، وحرمان آخرين من حقوقهم المدنية.

ويواجه الثلاثة عقوبة السجن مدى الحياة، في حالة إدانتهم، وكان مسؤولون قد قالوا إنّهم أعضاء في ميليشيا.

ودفع المتهمون، وجميعهم ذوو بشرة بيضاء، ببراءتهم، بعد توجيه الاتهامات إليهم، في أكتوبر 2016، وقال محامو الدفاع، في الجلسة التي عقدت أمس: إنّ الحكومة الاتحادية نصبت فخًا لموكليهم.

وقالت ممثلة الادعاء ريسا بيركوير: "أراد المتهمون توجيه رسالة مفادها أن المسلمين ليسوا محل ترحاب هنا، لا في جاردن سيتي، ولا في كانساس، ولا في أمريكا".

وكشف الادعاء أنّهم أعضاء في "قوة أمن كانساس"، وهي جماعة وصفتها بأنّها ميليشيا، مضيفة أنّهم شكلوا مجموعة أطلقوا عليها اسم "الصليبيون"، بهدف "قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين"، و"نزع الشعور بالطمأنينة من المسلمين في هذا البلد".

وتابعت، أنّ المتهمين حاولوا تجنيد أعضاء آخرين في الميليشيا، لكنهم لم ينجحوا، وأن واحداً ممّن حاولوا تجنيدهم أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بالأمر.


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