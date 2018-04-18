فيديو لـ«مرسي» سبب هجوم«العفاسي» على الإخوان

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مرسى

العفاسي

نشر القارئ والمنشد الكويتي المعروف مشاري بن راشد العفاسي، مقطع فيديو للرئيس المعزول محمد مرسي، أثناء استضافته في أحد البرامج التليفزيونية عند ترشحه للرئاسة، ويتحدث عن أحكام الشريعة.

وقال «مرسي» في رده على سؤال حول تطبيق أحكام الشريعة حال فوزهم بالرئاسة:« الشريعة موجودة فى الدستور المصري والأحكام هذه ليست من الشريعة هذه أحكام فقه وفى التاريخ كم يد قطعت في التاريخ كله هذا كلام يثار من أجل تشويش فكرة معينة».

وقال «العفاسي» تعليقًا على الفيديو :« لمن يقول : ألا يصح أن نكون إخواناً ولو لم نتفق في مسالة !.. أقول : نعم كلنا إخوة مسلمون ولكم حق المحبة في الدين لكن يجب أن نحذر من خطر تسلقكم على المناصب ولو سقط في سبيل غايتكم من سقط من الضحايا ثم إذا حكمتم لاقدر الله قلتم نحن لا نريد الشريعة "دي موجودة"».

وواصل القارئ الكويتي هجومه على الإخوان قائلًا :« إخونجية الخليج كانوا في الأزمة الخليجية يقولون : خليجنا واحد ونحن أهل! ثم يعيرونني بعلاقتي بشيوخ الخليج سواء من الإمارات أو السعودية أو البحرين أو قطر! وردي على ذلك : أني أفتخر بكل من عرفت حتى لوجفاني أو اختلف معه ولست مثلكم تتنكرون حتى من جماعتكم وتقولون : لسنا من الإخوان!».

كما نشر فيديو لـ يوسف ندا القيادي الإخواني في لقاء له مع الإعلامي أحمد منصور  حول قطع علاقته بإيران، ليرد أنه لم ولن يقطع علاقته معهم، وعلق «العفاسي» :« الحمساوي لما يقول لي تقية : لا تخسر محبينك : يا أخي لا تحبني ! أحبب صحابة رسول الله ? واقطع علاقتك بإيران !

وهل يوسف ندا وهو مدير أموال الإخوان سابقاً قبل إدارتها بتركيا حالياً وغيرها على شكل عقارات ونحوه يحتاج لدعم إيران ؟!».


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