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بعد خروجه من السجن

صورة.. عودة «عنتيل المحلة»

قبلي وبحري

عبدالفتاح الصعيدي "عنتيل المحلة"
عبدالفتاح الصعيدي "عنتيل المحلة"

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زنا

عنتيل المحلة

عبدالفتاح الصعيدى

تداول نشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي صورة لـ عبدالفتاح الصعيدي، مدرب الكاراتيه بنادي المحلة، والشهير بـ"عنتيل المحلة"، على أحد المقاهي بالمدينة.

والتقطت الصورة لـ"العنتيل"، في أول ظهور له بعد خروجه من السجن، وهو جالس بعبث في هاتفه، والتي تبدو أنها تم التقاطها من قِبل أحد رواد المقهى.

وكانت محكمة جنح أول المحلة برئاسة المستشار أحمد سامى وأمانة سر قدرى الدواخلى، حكمت بحبس المتهم عبد الفتاح الصعيدى مدرب الكاراتيه، عنتيل الغربية، سنتين مع الشغل وحبس الزوجة "رحاب.ح" سنتين غيابيًا وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه لصالح الزوج على سبيل التعويض المؤقت في القضية المتهمين فيها بممارسة الزنا والمرفوعة ضدهما من زوجها "أمين.إ" سائق.    

وكانت تحقيقات النيابة مع «الصعيدي» والمتهم بممارسة الجنس مع 25 سيدة من المترددات على صالة الكاراتيه بالنادي قد كشفت عن عدة مفاجآت، حيث اعترف بممارستة الجنس، والفعل الفاضح مع أكثر من 25 سيدة داخل النادي بمحض إرادتهن وتصويرهن عاريات.



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