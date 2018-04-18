«بوتين» يُهدي«الأسد» كأس العالم مجانًا

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في إطار الدعم المستمر من النظام الروسي لـ«بشار الأسد» في كافة المجالات، نجح التليفزيون السوري في الحصول على حق نقل مباريات كأس العالم التي تقام في يونيو المقبل مجانا دون تشفير.

وكشفت تقارير صحفية أن التلفزيون السوري يستعد لإطلاق قناة رياضية جديدة باسم «24/24»، ستبث مباريات مونديال روسيا مجانا.

وأشارت وزارة الإعلام السورية، إلى أن القناة الجديدة إضافة إلى قناة أخرى باسم دراما 24، ستبث ضمن حزمة البث الرقمي إلى جانب القنوات الرسمية الأخرى.

وفي نفس السياق أفادت قناة السعودية الرياضية أنها سوف تقوم بنقل مباريات المنتخب السعودي فقط ضمن منافسات مونديال روسيا 2018، والمحدد لها الفترة ما بين 14 يونيو وحتى 15 يوليو المقبلين.

ومن المقرر بث مباراة السعودية أمام المنتخب المصري التي سيتم نقلها بطبيعة الحال على القناة السعودية المفتوحة ضمن مباريات كأس العالم، وذلك وفقًا لجهود ودعم هيئة الرياضة العامة للرياضة في السعودية.


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