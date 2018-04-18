» بالفيديو والصور.. حريق ضخم بسوق العبور

18 أبريل 2018 - 08:16 م

تحاول الحماية المدنية بالقاهرة، السيطرة على حريق ضخم نشب في عنبر كراتين بسوق الجملة في منطقة العبور، وامتدت النيران إلى مخازن مجاورة ومحلات داخل السوق.

وأمر اللواء علاء عبدالظاهر، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، بالدفع بـ7 سيارات إطفاء، و7 خزانات مياه كبيرة، لإخماد النيران، ومنع خطر امتدادها إلى المحلات المجاورة للحريق.

والتهم الحريق، عنبرين من الفوارغ والكراتين على مساحة نحو 500 متر، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا للحريق، مطالبين بسرعة الدفع بسيارات إطفاء إضافية لمنع انتشار النيران في باقي الهناجر المجاورة.

















