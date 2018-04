» نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشهر المقبل

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته تسعى لنقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى القدس من تل أبيب خلال شهر مايو المقبل.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "أطيب التمنيات لرئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وكل شعب إسرائيل بمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلالكم العظيم، لا أصدقاء لدينا أفضل منكم في أي مكان آخر، نتطلع لنقل سفارتنا إلى القدس خلال الشهر المقبل".

Best wishes to Prime Minister @Netanyahu and all of the people of Israel on the 70th Anniversary of your Great Independence. We have no better friends anywhere. Looking forward to moving our Embassy to Jerusalem next month!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 أبريل، 2018