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قطر: قواتنا شاركت في «درع الخليج» بالسعودية

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درع الخليج
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قطر

السعودية

درع الخليج

صرحت وزارة الدفاع القطرية، بأن قواتها المسلحة شاركت في تدريبات "درع الخليج" المشتركة رقم 1 التي عقدت بالسعودية، لافتًا إلى أن رئيس أركان جيش قطر حضر مراسم اختتام التدريب.

وقالت "الدفاع القطرية"، في بيان صدر عن مديرية التوجيه المعنوي بالوزارة اليوم، الأربعاء، "شارك سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة بحضور فعاليات اليوم الختامي لتمرين درع الخليج المشترك رقم 1 والذي انعقد في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين 16 أبريل 2018".

وأشار البيان إلى أن مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة القطرية في مراسم اختتام التدريبات جاء "تلبية لدعوة تلقاها من نظيره، الفريق أول ركن طيار فايض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة بالمملكة العربية السعودية".

وتابعة الوزارة بالقول إن فعاليات التمرين أجريت في منطقة الشرقية بالسعودية في ميدان صامت في رأس الخير شمال منطقة الجبيل "بمشاركة عدد من ضباط القوات المسلحة القطرية في مختلف خلايا التمرين بقيادة العيد ركن خميس محمد دبلان".

وأوضح بيان وزارة الدفاع القطرية أن التدريب اشتمل على عدة مراحل بدءا بتمرين مراكز القيادة ثم التمرين الميداني واختتم بتمرين اليوم الختامي والذي تم فيه تنفيذ تمرين لحرب نظامية وغير نظامية بالذخيرة الحية، بالإضافة إلى طابور للعرض العسكري شاركت فيه قوات برية وبحرية وجوية من 25 دولة.

وأعلنت السعودية انطلاق تمرين "درع الخليج" المشترك رقم 1 في 18 مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع بدء وصول قوات الدول المشاركة.

وحينها لم يذكر بيان المملكة أسماء الدول المشاركة في التمرين، إلا أن شعاره تضمن أعلام 24 دولة من بينها إلى جانب السعودية، الولايات المتحدة وبريطانيا، وباكستان، والسودان، ومصر، والأردن، وماليزيا.

وكان من اللافت أيضًا أن يتضمن شعار التمرين علم قطر، فيما لم تعلن الرياض أو الدوحة رسميًا عن مشاركة القوات القطرية في "درع الخليج"، وجرى التمرين بالتزامن مع استمرار الأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.


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