» بكاء ورعب.. جنود إسرائيليون يروون تفاصيل محاولة اقتحام غزة

18 أبريل 2018 - 09:09 م

قصص الجبن والخوف والرعب، يرويها عدد من الجنود الإسرائيليين الذين كانوا في مرمى نيران كتائب "القسام" على حدود بلدة الشجاعية شرق مدينة غزة ليلة التاسع عشر من يوليو 2014، إبان بدء الحرب البرية على قطاع غزة.

ونشر "المركز الفلسطيني للإعلام" مقطع فيديو لعدد من جنود الاحتلال ممن شاركوا في اقتحام حي الشجاعية بغزة، حيث يقول أحد الجنود: أردت الهروب لكن قدماي لم تساعداني على ذلك، وآخر ينهار ويبكي، من هول ما شاهدوه على حدود القطاع.

ويصف إسرائيليون هذه الليلة (19-7-2014)، بأنها كانت الأصعب، في المنطقة الأصعب من القطاع، حيث قتل عدد كبير من الجنود الصهاينة، وأسر الجندي "آرون شاؤول".

تفاصيل أخرى وشهادات الخوف والرعب في هذا الفيديو..



