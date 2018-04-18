رجال مبارك يدافعون عن الإخوان أمام المحاكم

18 أبريل 2018 - 09:40 م

يخوض عدد من المحاميين المنتمين لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبعضهم شغل مواقع سياسية خلال فترة حكمه التي امتدت لنحو 30 عامًا، معارك قضائية بالنيابة عن أشخاص منتمين أو متعاطفين مع جماعة "الإخوان المسلمين" في قضايا أغلبها تتعلق بالانتماء إلى كيانات إرهابية.

وبينما بدا الأمر مثار استغراب كثيرين، وأشعل جدلاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض، يرى محامون في تصريحات منفصلة إلى "المصريون"، أن "مهنة المحاماة ليس لها علاقة بالسياسة وأن المحامي يدافع عن القانون وليس عن أشخاص".

وظهر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان الأسبق اليوم، بينما كان يقف أمام محكمة النقض ليترافع عن 7 سيدات في الطعن المقدم منهم على إدراجهن على قوائم الشخصيات الإرهابية والتي تشمل 1537 متهمًا آخرين، أبرزهم محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم سابقًا.

وقال سرور خلال مرافعته اليوم: "يشرفني الحديث أمام محكمة النقض، لأنها محكمة القانون كما أن القانون لم يمنح محكمة النقض الحق في إعادة نظر قرارات الإدراج، ولكن منحها الحق في قبول الطعن أو رفضه فقط".

وعلق سرور على ترافعه في قضية تخص الإرهاب: "جئنا دفاعًا عن القانون، وليس دفاعًا عن أشخاص".

كما ظهرت الدكتورة آمال عثمان، وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق، ووكيل البرلمان الأسبق، والدكتور سليم العوا، المرشح الرئاسي السابق ضمن المحامين المترافعين عن متهمين في قضايا الإرهاب.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في 12 يناير2017، بإدراج 1536 متهمًا، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان.

وشملت القائمة عددًا من الشخصيات العامة منها رجل الأعمال صفوان ثابت، إضافة إلى عدد كبير من قيادات الإخوان على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبناؤه، ومحمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتني، وباكينام الشرقاوي، والقاضي السابق وليد شرابي.

وتباينت ردود فعل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مابين مؤيد ومعارض نحو ترافع رجال مبارك عن محسوبين على جماعة "الإخوان".

وأيد الناشط الحقوقي تامر جمعة، ترافع محامين محسوبين على نظام مبارك في قضايا ذات صلة بجماعة "الإخوان المسلمين"، قائلاً إن "مهنة المحاماة تقفز فوق الخلافات السياسية".

وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اليوم يدافع عن المستشار هشام جنينة الأستاذ فريد الديب المحامى، وفي قضية إدراج 1550 قيادة من قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب تصدر مشهد الدفاع عنهم اليوم في محكمة النقض رموز الحزب الوطني الدكتور أحمد فتحي سرور والدكتورة آمال عثمان".

وأضاف: "إنها المحاماة التي تعلو الخلاف السياسي وتقفز فوق الخصومات السياسية".

فيما علق حساب باسم حمدي الجيرزاوي بالرفض قائلاً: "الوطني المنحل وأبناء مبارك والإخوان يد واحدة ضد 30/6، نتمنى غياب عشاق مبارك من صورة ثورة 30/6".

وأيده الرأي "محمود العجوز"، معتبرًا أن رجال الحزب الوطني هم طيور الظلام قائلاً: "الدكتور فتحي سرور محامى الإخوان في قضية إدراجهم كيانات إرهابية ويطالب برفع اسم محمد مرسى وأبوتريكة و1254اخوانى من قوائم الإرهاب؟!".

وأضاف: "الوطني المنحل طيور الظلام حرفيا وسلمى على بتوع مبارك وآسفين ياريس!!".

وقال المحامي والناشط الحقوقي عمرو عبدالسلام، إن "مهنة المحاماة بعيدة كل البعد عن السياسة، إذ أن الأمر يتوقف على قناعة المحامي بالقضية التي يتولاها، فالمحامي عندما يقبل الدفاع عن المتهم يتجرد من كل شيء".

وأضاف عبد السلام لـ"المصريون":" قبول المحامين المحسوبين على نظام مبارك قضايا المعارضين لا تعني أن هناك توجهًا أو تنسيقًا معينًا، لأن المحامي يمارس مهنته في الدفاع عن المتهم باستقلالية تامة".

وتابع: "للمحامي الحرية المطلقة في قبول أو رفض نوع القضايا التي يتولى الدفاع فيها دون أن يخشى في الحق لومه لائم أو الخوف من التصنيف، لأن المحاماة في جوهرها رسالة الدفاع عن المظلومين لان حق الدفاع حق مقدس يعلو ولا يعلى عليه".

اتفق معه في الرأي المحامي طه عبدالجليل، قائلاً إن المحامي وظيفته الدفاع عن القانون وليس الأشخاص.

وأشار إلى أن "المحاميين الذين ينتمون إلى نظام مبارك ويدافعون حاليا عن الإخوان "طلقوا السياسة بالثلاثة" وهم يقومون بعملهم فقط".