«معصوم مرزوق» يكشف تفاصيل تأسيس حزب جديد

18 أبريل 2018 - 09:51 م

مساعد وزير الخارجية الأسبق:



لا مكان لمن هم فوق الـ 50 في المناصب القيادية بالحزب.. والشباب هم من سيكتبون برنامجه بأنفسهم

كشف السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أنه يسعى خلال المرحلة الراهنة، إلى تأسيس حزب جديد تحت اسم "الناس الديمقراطي"، على أن يكون قياداته من الشباب، ولن يتم إسناد أية مناصب قيادية فيه إلى من تجاوز عمره 50 عامًا.

وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف مرزوق، أنه استلهم فكرة تأسيس الحزب من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إذ إنه وجد أن النسبة التي صوتت بـ "لا" تصل إلى نحو70%، غير ممثلين في الأحزاب القائمة أو أوعية الحكومة، لأنهم "لم يجدوا وعاءً تنظيميًا يُعبر عنهم".

وأضاف: "الوعاء التنظيمي الجديد، سوف يكون حالة من الحالات التي قد تؤدي إلى تغيير سلمي للسلطة، بدلًا من الانفجار الذي قد يحدث إذا استمرت الأوضاع الحالية –أوضاع القهر- على ما هي عليه، مع وعدم وجود بدائل أمام الشعب المصري أو الغالبية العظمى منه".

وتابع: "الحزب يسعى إلى أن يكون ممثلاً للقوى الفعالة في مصر، والتي لم يتمكن الوطن من الاستفادة منها حتى الآن، وهي قوة الشباب، والذين يمثلون تقريبًا 60% من المجتمع".

وأشار إلى أن "حزب "الناس الديمقراطي" سيعمل على وضع ملامح المستقبل للبلاد، وهذه الفكرة ستنتقل تدريجيًا لمن هم أقل من 50 عامًا، وفقًا للبناء التنظيمي للحزب".

مساعد وزير الخارجية الأسبق وصف الحزب بأنه "تعبير عن مبادئ ثورة 25يناير، وهو محاولة لوقف إسهال الديون الخارجية التي قصمت ظهر الاقتصاد المصري، وأيضًا لمواجهة حقيقية لكل انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان، فضلًا عن أنه سيسعى منذ تأسيسه إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين أو المسجونين أو المتحفظ عليهم في قضايا الرأي، وسوف يدافع بقوة عن الدستور، الذي صوت عليه الشعب المصري بنسبة 98 %، ولن يسمح بأي محاولة لتعديله وإنما سيعمل على تفعيله".

وتابع: "في هذا المجال أيضًا، سيسعى الحزب إلى أن تكون حريات التعبير والرأي حقيقية، ومن ثم إزالة كل القيود التي نشأت عن قوانين معطلة لهذه الحريات ومنها وعلى رأسها قانون التظاهر".

واستدرك مرزوق قائلاً: "سيعمل الحزب كذلك على وقف الأعباء عن 90% من الشعب المصري، وهي النسبة التي تُمثل الطبقة المتوسطة والفقيرة، والتي تتحمل كل العبء والجباية وخدها، وهذا عن طريق خطط سبق أن نُوقشت وعُرضت لإنقاذ الاقتصاد المصري ورفع الأعباء عن الفقراء ومحدودي الدخل".

مرزوق أشار إلى أن "هناك دولاً كثيرة مثل البرازيل وماليزيا وغيرها من الدول، اتبعت تلك الخطط وحققت تنمية واسعة وتمكنت من إحداث طفرة حقيقية في الاقتصاد".

ولفت إلى أن "الحزب سيجتهد على القضاء على الفقر وليس محاربة الفقر كما فعل لولا دي سيلفا في البرازيل، حيث تمكن من القضاء على الفقر في 8 أعوام، والذي كانت نسبته تقترب من النسبة الحالية في مصر".

وأكمل مساعد وزير الخارجية الأسبق قائلَا: "يسعى الناس الديمقراطي إلى استعادة حقوقنا السليبة في تيران وصنافير وأم الرشراش، وكذلك العمل على استعادة التوازن الإقليمي لدور مصر الفعال في المنطقة من خلال بناء تحالفات حقيقية وليست تحالفات لا جدوى منها غير علاقة التبعية لدول البترودولارز، تحالفات تعتمد على دور مصر الحقيقي، حتى تستطيع أن تلعب دورًا حقيقيًا وفعالاً في المنطقة".

وبحسب مرزوق، فإنه من "ضمن أهداف الحزب، العمل على وقف كل الإجراءات الخاصة بتصفية القضية الفلسطينية، والعمل على عزل الكيان العنصري، كما تم عزل الكيان العنصري، في جنوب إفريقيا، حتى سقط ورقة ذابلة، وتم إنشاء دولة متعددة الأعراق والجنسيات في جنوب إفريقيا".

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أنه "خلال الفترة المقبلة، سيعمل الحزب على إسقاط الحكم العنصري في إسرائيل، وسوف يعمل على عزل ذلك النظام بما يؤدي في النهاية إلى سقوط العنصرية، على أن يتولى في النهاية، أغلبية سكان هذا البلد الحكم في حال تحريره حقيقة من هذا النظام العنصري، وأعتقد في النهاية أنه سيكون اسمه فلسطين ولن يكون هناك مانع من حياة أي يهودي أو مسيحي على تلك الأرض، وبالتأكيد ستكون معركة طويلة".

وشدد على أن أهداف هذا الحزب والمبادئ الحقيقية، سوف يكتبها الشباب، وقد بدأوا العمل بشكل غير مركزي في الوقت الحالي، حيث إن الوكلاء المؤسسين لا يتمركزون في القاهرة، وإنما ينتشرون في كل محافظات مصر".

مرزوق أوضح أن "عملية البناء سوف تستغرق وقتًا وجهدًا طويلًا، وأظن أن الشباب المصري يستطيع أن يقوم بذلك بعد أن امتلك الفكرة بالفعل".

وعما إذا كان تواصل مع بعض القوى السياسية أو جبهات المعارضة الموجود على الساحة أو الأحزاب، من أجل إقناعهم بالانضمام، قال إنه لا يدعو لذلك، ولا يطالب أعضاء الأحزاب القائمة الآن إلى تركها والانضمام لذلك الحزب، مبررًا الأمر بأنه "يخاطب الفئات التي لم تجد لها تمثيلًا في الأوعية القائمة سواء الأوعية الحكومية أو الحزبية".

واستطرد: "النية منعقدة على أن كافة الانتخابات القادمة سوف يُنافس فيها ذلك الحزب بقوة"، متابعًا: "آمل أن يكون مع الانتخابات الرئاسية 2022 قد تم تأهيل وتدريب عدد كبير من القيادات الشابة، التي لا أشك في أنها موجودة، بحيث يكون منهم اثنان أو ثلاثة أو أربعه على الأقل ممن هم دون 50 عام، يتنافسون معًا ليقود أحدهم قاطرة التنمية في مصر".

وعن موعد تدشينه بشكل رسمي، أشار مرزوق إلى أن "الحزب تم إعداده على ثلاث مراحل، أولها المرحلة التمهيدية، وهي المرحلة الحالية، حيث يتم فيها بناء قاعدة بيانات واسعة جداً، والشباب قائمين عليها الآن، داخل مصر وخارجها، وتشمل أيضًا الدعاية والترويج للحزب، ثم تليها بدء جمع التوكيلات؛ لأن القانون يطلب 5 الآلاف توكيل من 10 محافظات على الأقل، ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي الإشهار، وعقد المؤتمر العام الأول، والتي يأمل ويتمنى أن تكون سبتمبر القادم".