» الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام «المقاولون»

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام المقاولون العرب، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري العام.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 55 بالمركز الثالث بجدول الدورى بينما رفع المقاولون رصيده للنقطة 39 بالمركز الـ 11 .

بدأت المباراة ساخنة من جانب لاعبى الفريقين و حاول لاعبو المقاولون مباغته الزمالك بالدقيقة 3 بهجمة خطيرة من الجبهة اليمنى لكن ينقذ الحكم لاعبو الأبيض باحتساب تسلل .

وفى الدقيقة 6 يسجل كاسونجو هدف للزمالك لكن يقرر إبراهيم نور الدين إلغاء الهدف بداعى التسلل أيضا .

ويواصل الزمالك الضغط على دفاع المقاولون ويسدد كاسونجو كرة رأسية بالدقيقة 8 لكنها تعلو العارضة .

ويسدد محمد عنتر كرة قوية بالدقيقة 9 يتصدى لها حارس المقاولون .

ويهدر كاسونجو هدف محقق للزمالك بالدقيقة 12 بعد تمريرة سحرية من عماد فتحى وضعت المهاجم الكونغولى فى مواجهة مرمى المقاولون لكنه يسدد الكرة خارج الملعب تماما بغرابة شديدة .

وتشهد المباراة سيطرة كاملة للاعبى الزمالك على مجريات اللعب وتتعد الهجمات البيضاء على مرمى المقاولون لكن دون زيارة الشباك .

ويسدد محمود عبد العزيز كرة قوية بالدقيقة 20 يتصدى لها حارس المقاولون .

وينكمش لاعبو المقاولون فى وسط ملعبهم لمواجهة الضغط الزملكاوى مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التى واجهت يقظة ثنائى الدفاع الأبيض محمود علاء ومحمود حمدى الونش .

ويواصل كاسونجو مسلسل إهدار الأهداف للزمالك بالدقيقة 31 بعدما أهدر انفراد تام بالمرمى حيث تصدى حارس الذئاب لتسديدته بطريقة رائعة .

ويسدد كاسونجو كرة أخرى بالدقيقة 33 لكنها تمر بجوار القائم الأيمن لحارس المقاولون .

ويستمر ضغط الزمالك على دفاعات المقاولون بالدقائق الأخيرة من الشوط الأول لتسجيل هدف التقدم قبل نهايته .

ويهدر كاسونجو هدف آخر للزمالك بالدقيقة 40 بعدما أستلم الكرة أمام مرمى المقاولون وسددها لكن يتصدى لها الحارس.

ويحتسب إبراهيم نور الدين دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من ضائع ولكنها لم تشهد جديد لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الزمالك والمقاولون .

الشوط الثانى

لم تختلف بداية الشوط الثانى عن نهاية الأول حيث واصل الزمالك ضغطه على دفاعات المقاولون لتسجيل هدف التقدم مبكرا .

وكاد أوباما أن يسجل هدف أول للزمالك بالدقيقة 50 لولا يقظة حارس المقاولون المتألق .

ويقود كاسونجو هجمة خطيرة للزمالك بالدقيقة 52 ويتوغل بدفاع المقاولون ثم يمرر الكرة لأوباما داخل منطقة الجزاء لكنه يفشل فى السيطرة عليها لتصل إلى عماد فتحى ويسددها بقوة لكنها تعلو العارضة .

ويجرى علاء نبيل التغيير الأول للمقاولون بالدقيقة 57 بنزول يوسف الجوهرى بدلا من عبد الرحمن خالد .

ويرد خالد جلال بإجراء التغيير الأول للزمالك بالدقيقة 60 بنزول أيمن حفنى وخروج أوباما .

ويواصل الزمالك الضغط على دفاعات المقاولون ليصبح اللقاء من طرف واحد فقط لكن تسرع اللاعبين أمام المرمى تسبب فى عدم القدرة على هز شباك ذئاب الجبل .

ويسدد محمود عبد العزيز كرة قوية تجاه مرمى المقاولون لكنها تمر بجوار القائم الأيمن .

ويجرى الزمالك التغيير الثانى بالدقيقة 69 بنزول نانا بوكو وخروج الغير موفق كاسونجو .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء فى وجه محمود علاء بعد تدخله بعنف مع سوستة .

ويسقط أيمن حفنى على الأرض بالدقيقة 72 بعد كرة مشتركة مع لاعب المقاولون مما أستدعى تدخل الجهاز الطبى للزمالك لمنح اللاعب العلاج اللازم قبل استئناف اللعب .

ويضيع المقاولون أخطر فرصه بالمباراة بالدقيقة 74 بعدما عرضية خطيرة مرت أمام مرمى الزمالك دون تدخل من أحد.

ويجرى الزمالك التغيير الثالث و الأخير بالدقيقة 77 بنزول أحمد مدبولى وخروج عماد فتحى .

ويستمر مسلسل إهدار الفرص بالزمالك بالدقيقة 78 بعد تصدى حارس المقاولون لتسديدة محمد عنتر لترتد الكرة لنانا بوكو ويسددها لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى ذئاب الجبل .

ويجرى المقاولون ثانى التغيير بنزول سايكو كونتى وخروج سوستة .

وكادت رأسية محمود عبد العزيز أن تؤدى لتسجيل الهدف الأول للزمالك بالدقيقة 82 لكنها تعلو العارضة .

ويشهر الحكم بطاقة صفراء فى وجه محمد عنتر لاعب الزمالك وإبراهيم صلاح لاعب المقاولون بسبب حدوث مشادة بينهما .

وتشتعل المباراة فى الدقائق الأخير بعدما ضغط الزمالك بكل خطوطه لتسجيل هدف التقدم قبل صافرة النهاية ويحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة للأبيض من على حدود منطقة الجزاء بالدقيقة 90 يسددها أيمن حفنى لكنها تعلو العارضة .

ويحتسب الحكم 7 دقائق وقت محتسب بدل من ضائع شهدت عاصفة بيضاء تجاه مرمى المقاولون أملا فى خطف الثلاث نقاط بالوقت القاتل وهو ما لم يحدث لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى .