100 مرشح مسلم ضد ترامب في الانتخابات المقبلة

18 أبريل 2018 - 10:31 م

قال الكاتب جيمس رينيل إن موجة من المرشحين المسلمين في الولايات المتحدة يحاولون المشاركة في الانتخابات النصفية المقبلة؛ لمواجهة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" أن عمر فيد، وهو تقني يعمل في الأفلام في بروكلين في نيويورك، لم يكن ليرشح نفسه في انتخابات الكونغرس النصفية لولا الرئيس ترامب، لافتا إلى أن فيد (36 عاما) هو نجل مهاجر مسلم من الهند، وقد شعر بالقلق من قرار الرئيس حظر دخول المسلمين إلى أمريكا، وزيادة حالات الكراهية العنصرية، ورشح نفسه عن الحزب الديمقراطي في المنطقة التي سيطر عليها الجمهوريون لأول مرة العام الماضي.

وينقل "رينيل" عن "إيميغيغ آكشن"، وهي منظمة حقوقية مسلمة ولديها جماعة سياسية اسمها "باك"، هي جزء من موجة جديدة بين المسلمين، قولها إن هناك حوالي مئة مسلم أمريكي كرسوا أنفسهم للمشاركة في انتخابات عام 2018، وهي نسبة أكبر بكثير من نسب الجولات السابقة.

وينقل الموقع عن فيد، قوله: "أخبرني أصدقائي المسلمون عن الكراهية التي واجهوها في أحيائهم، والناس يصرخون عليهم: عودوا إلى بلادكم.. ولهذا أصبحت مهتما بهذا الأمر".

ويلفت التقرير الذي نشره موقع صحيفة "عربي21" إلى أن منطقته تقع بين بي بريدج في بروكلين، التي يعيش فيها مجتمع عربي، وستيتن أيلاند، التي ساهمت في انتخاب باراك أوباما، قبل أن تقرر دعم ترامب عام 2016، مشيرا إلى أنه حتى يفوز فيد فإن عليه هزيمة المحارب السابق في أفغانستان ماكس روز، في الانتخابات الرئيسية للديمقراطيين، قبل مواجهة الجمهوريين في نوفمبر، فيما يواجه دانيال دونافون معركة حامية من منافسه على الترشيح لحزبه مايكل غريم.

ويقول فيد للموقع: "على المجتمع العربي الأمريكي ألا يكون ممثله شخصا يحبذ منع المسلمين وبقية أجندة ترامب".

ويذكر الكاتب أنه من أجل تحسين حظوظ فيد ومصداقيته كونه مرشحا، فإنه قام بإعداد فيديو ترويجي، حيث قاد شاحنة، وبدا وهو يلعب كرة السلة، ويعبر عن كونه من المدينة، وداعيا للعدالة الاجتماعية والنظام الصحي المتاح، ولفرض قيود مشددة على حيازة السلاح، لافتا إلى أنه يحاول استهداف الناخبين العاديين، ولا يذكر الإسلام إلا نادرا، ومن خلال حديثه عن إرثه الديني، ودعوته لوقف قانون منع المسلمين وملاحقة من هم في الداخل عبر جمع البيانات.

ويقول الموقع: "يشعر الديمقراطيون، مثل فيد، بالطاقة الحماسية قبل انتخابات الخريف النصفية، التي عادة ما تشير نتائجها لشعبية الرئيس، وبحسب المركز الأمريكي للمرأة والسياسة في جامعة رتغرز، فإن هناك العديد من النساء المرشحات أكثر من ذي قبل".

ويجد التقرير أن "هذا الأمر يعبر عن نفور عام من ترامب بين النساء واللاتينيين والسود والمسلمين الأمريكيين والمثليين، الذين يشعرون بأنه تم الاستخفاف بهم من أصحاب المليارات، الذين صمموا سياساتهم تجاه الناخبين البيض في الوسط الأمريكي".

ويبين رينيل أنه "بالنسبة للمحللين فإن كل شيء ممكن، حيث أدت القنبلة الأخيرة التي أعلن فيها رئيس الكونغرس بول ريان عن عدم ترشحه، إلى حالة من الفوضى لدى الجمهوريين، فركز الديمقراطيون نظرهم على الفوز بمجلس أو كلا المجلسين، النواب والشيوخ".

وبحسب الموقع، فإنه لا توجد قائمة كاملة للمرشحين على المستوى الوطني، الولاية والمحلية، ولم تسجل اللجنة الفيدرالية للانتخابات أصول المرشحين العرقية، مشيرا إلى أن اللجنة القومية للديمقراطيين لم ترد على أسئلة "ميدل إيست آي".

ويستدرك التقرير بأن "إيمغيغ باك" تتابع أسماء المرشحين المسلمين منذ عقود، ولاحظت زيادة في عددهم هذه المرة، حيث قال وائل الزيات، السوري الأمريكي، الذي يقف وراء مبادرة 200 ألف دولار، التي تقوم بالمصادقة على المرشحين المسلمين أو القريبين منهم، إن هناك "زيادة في عدد المسلمين الذي رشحوا أنفسهم للكونغرس"، وهناك حوالي 100 مقارنة مع عشرات في الماضي، ويضيف الزيات: "لم نر أبدا مثل هذه الدرجة من العدوانية المفتوحة من رئيس في البيت الأبيض قام بإلهاب حماس المسلمين للتحرك".

ويفيد الكاتب بأن المرشحين المسلمين المناهضين لترامب يعبرون عن النبرة ذاتها، من رجل الأعمال الأمريكي الإيراني في كاليفورنيا كيا حمدان جي، إلى المسلمة التقدمية الأمريكية الهندية سامينا مصطفى من إلينويز، لافتا إلى أن هناك آمالا كبيرة للأمريكي المصري عبد السيد، (33 عاما)، الطبيب من رودز أيلاند، الذي رشح نفسه لمنصب حاكم ميتشغان، وكتب قبل فترة تغريدة، قال فيها: "نعم، أنا مسلم، لقد تجاوزنا هذا الأمر، ودعونا نتحدث عن الحلول".

وينوه الموقع إلى أنه بالإضافة إلى المرشحين ممن تعود جذورهم إلى جنوب آسيا والشرق الأوسط، فإن هناك مرشحين من أصول أفريقية، مثل ماركوس غودوين (28 عاما)، وهو تاجر العقارات الذي وضع عينه على مقعد في مجلس واشنطن المحلي، وكلهم ديمقراطيون.