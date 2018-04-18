» وفاة نجل أحمد رمزي في لندن

18 أبريل 2018 - 11:39 م

أكدت الفنانة "يسرا"، صحة خبر وفاة "نواف" نجل الفنان الراحل احمد رمزي في لندن.

وقالت "يسرا" في تصريحات صحفية:" إن نواف البالغ من العمر 41 عاما توفي بالفعل في لندن ".

يُشار إلى أن "نواف" كان قريباً من قلب الفنان الراحل، حيث صرح بذلك في أكثر من حوار تليفزيوني بأن نواف هو أهم شخصية في حياته.

يُذكر أن ولادة "نواف" المبكرة، قد تسببت في إصابته بإعاقات عديدة في حركة اليدين والقدمين ومشكلات في المخ والنطق.

ويأتي رحيل "نواف" بعد سنوات قليلة من وفاة والده الفنان الكبير "أحمد رمزي" الذي وافته المنية بعد سقوطه واختلال توازنه في منزله بمنطقة "العلمين" في الساحل الشمالي، يوم 28 سبتمبر 2012، عن عمر يناهز 82 عاماً.

وقد تزوج الفنان أحمد رمزي 3 مرات، الأولى من السيدة عطية الدرمللي، والثانية من الفنانة نجوى فؤاد، واستمرت هذه الزيجة 17 يوماً فقط، والثالثة من السيدة اليونانية "نيكولا"، واستمر زواجه بها 45 عاماً.